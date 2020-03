'Mig først'-doktrin presser sig på: Trump vil have fingre i tysk vaccine, og Italien råber forgæves på hjælp

​

Coronakrisen rammer verden midt i en mit land først-tendens, hvor verdens ledere er dårligt gearet til at løse fælles udfordringer, mener Gabriel Felbermeyr. ​​

»Desværre hersker der en mig først-ideologi i mange lande. Tyskland har for eksempel også forsøgt at forbyde eksporten af åndedrætsmasker og handsker. I mellemtiden er den slags eksportforbud blevet forbudt inden for Europas indre marked, og det er rigtigt, for EU kan kun besejre virussen ved at arbejde sammen«, skriver Gabriel Felbermayr til Politiken.

Corona-krisen får ikke bare få store økonomiske konsekvenser, men kan ifølge nogle iagttagere muligvis ændre den måde, vi indretter os på. Verdensøkonomien har i de seneste årtier skabt lange produktionskæder, hvor delkomponenter rejser hen over mange landegrænser og først leveres, lige når de skal bruges. Den model kan ændre sig på grund af coronakrisens frygt, vurderer Gabriel Felbermayr. ​​

Hvis frygten sætter sig som mere isolationisme og mindre specialisering, går det ud over velstanden. Hvis den sætter sig som kortere, mere regionale og mere sikre forsyningskæder, behøver det ikke at være dårligt, mener han.

Nogen iagttagere mener, at en vis af-globalisering vil følge og være fornuftig efter coronapandemien, hvor sikkerhed vil komme mere i højsædet.

Andre frygter, at den afmontering af det internationale samarbejde, som allerede er i gang med handelskonflikten mellem USA og Kina, vil blive forstærket.

Andre igen forventer, at verden vil vende nogenlunde tilbage til udgangspunktet før udbruddet for tre måneder siden. Det gælder Olivier Rubin, der er professor ved Institut for Statsvidenskab ved Roskilde Universitet og har forsket i katastrofer.

»Generelt har katastrofer ikke den store effekt. Mit gæt vil være, at når vi om to år ser tilbage på det her, så vil verden se meget ud, som den gjorde for et par måneder siden. Når man er midt i det, tror man, at det her vil ændre alt», siger Rubin.

Italien er den førstkommende test på solidariteten i EU. Landet er hårdest ramt af alle af virussen, og økonomien er gået i stå. Indtil videre er italienerne dybt skuffet over de manglende hjælp. Meningsmålinger viser, at italienernes tillid til EU styrtdykker, og 88 procent siger, at EU ikke har hjulpet i krisen.

For mange italienere virker det som et deja-vu fra eurokrisen og efterfølgende migrantkrisen i 2015, hvor landet også følte sig ladt i stikken af EU. Utilfredsheden kan få kæmpe konsekvenser på sigt, ikke mindst hvis det ender med, at EU’s tredjestørste økonomi forlader euro-samarbejdet. Fredag eftermiddag forsøgte Ursula von der Leyen at genvinde lidt tillid med en udtalelse om, at EU var parat til at »gøre alt, der er nødvendigt« for at støtte Italien.

EU’s finansministre holdt tirsdag 5 timers videokonference for at drøfte økonomiske tiltag for at dulme virussens konsekvenser, ikke mindst i Italien. Ministrene gav håndslag på at gøre »alt, det kræver«. De nationale tiltag bliver fulgt op af økonomisk støtte med EU-midler, ligesom visse finansielle EU-krav sættes ud af kraft.