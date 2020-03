Han er manden, der leder hele verdens kamp mod coronavirussen

Automatisk oplæsning

Han er født i Eritrea, tog en BA i biologi fra Asmaras Universitet, inden han blev uddannet i sundhedsfilosofi fra Nottingham Universitet og i smitsomme sygdomme fra Londons Universitet efter at have forsket i malariaspredningen i Etiopien.

Og så er han lige nu anfører i verdenssamfundets indsats mod den nye virussygdom, der har bredt sig fra fiskemarkedet i Wuhan til alle kontinenter.

Han er manden, der forsøger at få alverdens lande til at fokusere indsatsen i den fælles kamp mod corona. I begyndelsen af marts advarede han om, at sygdommen truede med at udvikle sig til en verdensomspændende epidemi, en såkaldt pandemi.

»Men det vil være den første pandemi i historien, der vil kunne kontrolleres«, tilføjede han.

Få dage efter var pandemien blevet til virkelighed. Den internationale spredning var sket. Hvilket blot understregede nødvendigheden af handling: »Vi har hver dag opfordret til, at lande tager hastig og aggressiv handling. Vi har ringet højt og tydeligt med alarmklokken«, sagde Ghebreyesus.

Kampvalg gav ham chefposten

Hvem er det så, der sidder i spidsen for verdenssundhedsorganisationens arbejde midt i den globale coronakrise? Hans karriere viser, at det er en erfaren sundhedschef, som leder coronaindsatsen.

Han har blandt andet tidligere været chef for Den Globale Fond til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, der blandt andet finansieres af Microsoftmilliardæren Bill Gates.

Siden blev malariaeksperten sundhedsminister i Etiopien i årene fra 2005 til 2012, hvorefter han i fire år var landets udenrigsminister.

Her kunne hans indsats ses og måles. Han sørgede for at få uddannet 40.000 sundhedsplejersker, øget antallet af sundhedsuddannede markant, iværksat smitteefterforskninger og fik forøget den nationale laboratoriekapacitet.

I maj 2017 blev han generaldirektør for WHO - i øvrigt efter det første kampvalg i organisationen. Sundhedsministre fra 186 lande stemte i hemmelighed på deres foretrukne kandidat og han endte med at få tre gange så mange stemmer som valgrivalen.

Satser på universel adgang til sundhedstjenester

Ved sin indtræden på posten lagde han fem mål for arbejdet. Alle skal have adgang til sundhedstjenester, der skal fokuseres på børns, unges og kvinders sundhed, på sundhedsfølgerne af klimaforandringer og miljø og på sundhedskriser af den slags, coronavirussen nu har udløst. Og så skulle WHO reformeres.

WHO har spillet en central rolle i en række internationale sundhedskriser, heriblandt ebolabekæmpelsen i Afrika.

Et af Tedros Adhanom Ghebreyesus’ løfter under valgkampen var da også at sikre, at fremtidige sundhedskriser blev håndteret »hurtigt og effektivt«.

Nu står han midt i én. Coronavirussen har fået ham til at lange ud efter lande, der ikke tester og isolerer i tilstrækkeligt omfang og som ikke gør nok for at opspore smittespredningen.

»Vi har en enkelt opfordring til alle lande: Test, test, test«, sagde generaldirektøren. Det er vel at mærke en generaldirektør, der ved, hvad han taler om og som der bør lyttes til.

For som han understregede tidligere på måneden: »Det her er ikke en øvelse«.

Kilder: BBC, CNN, New York Times og WHO.