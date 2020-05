Mens Trump forsikrer stater om, at de kan genåbne, spreder virussen sig i Det Hvide Hus

På et pressemøde forsikrede præsidenten landet om, at en ny test-strategi for USA er lykkes. Men udmeldingen kom samme dag, som Trump måtte indføre maskeregler i Det Hvide Hus, fordi to medarbejdere helt tæt på præsidenten har fået corona. Kan amerikanere føle sig trygge i genåbning, når ikke engang Det Hvide Hus er sikkert?

Det mindede lidt om de reklamer for slankepiller eller rengøringsvenlige stavblendere, man kan se på TV Shop.

Præsident Trump havde linet amerikansk-producerede covid-19 tests op ved siden af sin talerstol i Det Hvide Hus’ Rosenhave som for at fysisk fremvise produkternes fremragende egenskaber. På mandagens corona-pressemøde var der lilla podningspinde til næsen i lange baner.

Bag præsidenten stod sloganet for dagens møde på to mandshøje bannere: ’America Leads the World in Testing’, stod der. Altså, ’Amerika er førende i test’.

Det var slag-budskabet på præsidentens møde, der skulle forsikre amerikanerne om, at der er styr på landets test-strategi. En vigtig del af USA’s genåbningsstrategi, som præsident Trump i ugevis har forsøgt at sætte fut i for at få økonomien tilbage på skinner.

Sloganet – som ligesom så mange andre reklameslogans fordrejer sandheden (det vender vi tilbage til) – blev leveret af en maskeløs Trump. Ikke noget nyt syn, men det var det til gengæld, at præsidenten for første gang var den eneste i Rosenhaven, der ikke bar maske.

Det Hvide Hus udsendte tidligere på dagen et nyt direktiv om, at ansatte og alle andre, der går ind i the West Wing, hvor præsidenten befinder sig, skal have maske på. På pressemødet var eksempelvis Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, og Trumps pressechef, Kayleigh McEnany, iført maske.

Det nye direktiv kommer efter, at to ansatte i Det Hvide Hus sidste uge testede positive for covid-19. Den ene er en af præsidentens kammertjenere, der bringer ham forfriskninger såsom de op mod 12 dåser cola light, han kan drikke.

Den anden er vicepræsident Mike Pences presserådgiver, Katie Miller, der er gift med en af præsidentens tætteste rådgivere, Stephen Miller.

Præsidenten afviste på pressemødet, at de syge ansatte fik ham til at føle sig »sårbar« over for sygdommen.

Men denne made for tv event – Trumps første pressemøde i Rosenhaven i ugevis – var netop lavet for at forsikre amerikanere, stater og arbejdspladser om, at genåbninger er sikkert og trygt.

Her blev budskabet mildt sagt mudret af, at præsidenten selv stod omgivet af maskeklædte mennesker på sin egen arbejdsplads ramt af virussen.

Amerikanerne kunne måske spørge sig selv om, hvorfor de skal tro på, at genåbninger er sikre, når ikke engang præsidentens arbejdsplads, hvor der testes hver dag, er det?

Kritik for test-strategi

Fredag denne uge vil mindst 48 stater være delvist åbnede i USA – også selvom de ikke møder regeringens krav for genåbning derunder at kunne teste nok mennesker for virussen, således at nye tilfælde kan blive hurtigt opdaget.

Trump og hans administration er fra begyndelsen af virussens hærgen i landet blevet kritiseret for ikke teste nok i den indledende fase og for ikke at have ført en koordineret, føderal test-strategi. Over 80.000 amerikanere er nu døde af virussen.

På pressemødet fremhævede præsident Trump, at USA har lavet flere test per indbygger end Sydkorea, et land der er blevet fremhævet for sin effektive indsats mod corona.

»Lige meget hvordan du kigger på det, så er Amerika førende i verden, når det kommer til test«, sagde han og gentog dagens slogan.

Det er korrekt, at USA har udført flere test per indbygger end Sydkorea. Men præsidenten undlod samtidig at nævne, at sydkoreanernes test-strategi blandt andet var effektiv, fordi de fleste test blev foretaget meget tidligt i forløbet, og man dermed undgik smittespredning. 256 mennesker er døde af covid-19 i Sydkorea, ifølge New York Times.