Diner-ejer i USA: »Herude på landet er der større chance for at blive maltrakteret af en bjørn end at få corona«

Denne uge er New York genåbnet delvis i landlige distrikter uden mange syge. Men flere beboere vil have åbnet helt op. Ligesom et stigende antal republikanere er de mere bange for økonomien end for deres helbred.

​