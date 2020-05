EU-Kommissionen foreslår corona-fond på 750 milliarder euro

Efter tidligere at have vedtaget en hjælpepakke for 540 milliarder euro kommer nu forslag til en fond.

EU-Kommissionen fremlægger onsdag et forslag om at oprette en genopretningsfond på 750 milliarder euro, eller 5595 milliarder danske kroner.

Det skriver økonomikommissær Paolo Gentiloni på Twitter. Dermed annoncerer han fonden, et par timer før det var planen, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skulle løfte sløret for den.

»Kommissionen foreslår en genopretningsfond på 750 milliarder. Det er ud over de fælles tiltag, der allerede er sat i gang. Det er et historisk vendepunkt i håndteringen af denne krise, der er uden fortilfælde«, skriver han.

Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020

EU-landene har tidligere indgået aftale om en hjælpepakke - tre såkaldte sikkerhedsnet for borgere, virksomheder og stater. Den første pakke har et samlet omfang på 540 milliarder euro.

Onsdag præsenterer von der Leyen desuden et nyt udspil til EU's næste langtidsbudget, der også ventes at afspejle, at Europa står i og over for en historisk økonomisk nedtur.

