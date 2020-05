USA trækker sig fra WHO og vil bruge pengene andre steder Trump har beskyldt Verdenssundhedsorganisationen for at fremme Kinas »falske informationer« om virusudbrud. Samtidig trækkes støtten til Hongkong.

USA trækker sig fra sit samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og vil fremover bruge pengene andre steder.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, torsdag aften dansk tid.

USA er WHO's største økonomiske bidragyder, men i april suspenderede Trump pengestrømmen og beskyldte organisationen for at fremme Kinas 'falske informationer' om coronaudbruddet.

I sidste uge skruede han yderligere op for retorikken.

Her truede Trump med, at USA ville stoppe sine betalinger permanent og overveje helt at trække sig fra FN-organet, hvis ikke WHO forpligtede sig til 'omfattende forbedringer' inden for 30 dage.

Trumps udmelding skete i et fire sider langt brev til WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, skrev han.

Selv om det blot er cirka ti dage siden, så meddeler Trump altså fredag, at amerikanerne trækker sig helt fra samarbejdet med WHO.

»Fordi de har fejlet i forhold til at imødekomme vores krav om yderst nødvendige reformer, så afslutter vi i dag vores samarbejde med WHO«, siger præsidenten fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ikke tid til at pege fingre

Han tilføjer, at USA nu vil 'omdirigere pengene til andre globale og værdigt trængende behov inden for folkesundhed'.

Ifølge Trump har WHO begået en række fejl og reageret for sent i forløbet omkring coronavirusset, som gjorde pandemien værre.

Donald Trump beskylder også WHO for at have fortiet vigtige oplysninger og rost Kina uforholdsmæssigt meget.

Flere af anklagerne i det fire sider lange brev er unøjagtige, skriver BBC.

EU har appelleret til fortsat samarbejde i WHO.

»Det er tid til solidaritet. Det er ikke tid til at pege fingre eller at underminere internationalt samarbejde«, sagde Virginie Battu-Henriksson, talsmand for EU-Kommissionen, tirsdag i sidste uge.

Hongkong får ikke længere særlig behandling

I tv-talen siger Trump også, at Hongkong ikke er tilstrækkeligt selvstyrende i forhold til Kina til at gøre sig berettiget til særlig behandling.

Derfor vil Trump sætte gang i en proces, der skal føre til fratagelsen af de særlige rettigheder, som Hongkong i årevis har nydt godt af. Det betyder blandt andet, at regionen ikke har været omfattet af samme sanktioner som Kina.

Den særlige behandling har blandt andet banet vej for, at Hongkong har kunnet etablere sig som et globalt handelscentrum.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Overdragelsesaftalen kræver dog, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Trumps udmelding kommer, efter at Kinas Nationale Folkekongres torsdag indførte en kontroversiel sikkerhedslov i Hongkong.

Sikkerhedsloven tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som anses for at være en fare mod den nationale sikkerhed og som udfordrer statens magt.

Loven blev godkendt, efter at prodemokratiske demonstranter i månedsvis har protesteret mod en indskrænket demokrati i Hongkong.

Allerede tidligere på ugen varslede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, at beslutningen ville få konsekvenser.

»Jeg har i dag meddelt til Kongressen, at Hongkong ikke længere er berettiget til den behandling fra USA's side i forhold til gældende regler, som var tilfældet før juli 1997, sagde Mike Pompeo onsdag«.

