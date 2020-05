USA's justitsminister: Urostiftere forfølger deres egen voldelige dagsorden Udefrakommende urostiftere står bag optøjerne i storbyer, siger justitsminister Barr. Præsident Trump truer med militæret.

Det er »udefrakommende radikale og urostiftere«, der er årsag til uroligheder, plyndringer og ildspåsættelse i Minneapolis og andre amerikanske byer.

Det mener William Barr, den amerikanske justitsminister.

Samtidig siger Donald Trump, USA's præsident, at byerne må gribe hårdere ind over for urolighederne.

Ellers vil det føderale USA tage fat og bruge militær.

»Grupper af udefrakommende radikale og urostiftere udnytter situationen til at forfølge deres egen separate og voldelige dagsorden«, siger Barr.

»Det er en føderal forbrydelse at krydse statsgrænser eller bruge mellemstatslige faciliteter til at tilskynde eller deltage i voldeligt oprør. Vi vil håndhæve disse love«, tilføjer justitsministeren.

Det er en kommentar til, at der er udbrudt uroligheder i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Det skete, efter at den 46-årige sorte mand George Floyd døde på et hospital mandag kort efter, at politiet havde gennemført en voldsom anholdelse af ham.

Dele af anholdelsen er på video, hvor man ser en betjent sidde længe med sit knæ direkte på den liggende Floyds hals.

Urolighederne har bredt sig til en stribe andre byer.

Myndighederne i Minnesota har sat Nationalgarden ind. Der ventes søndag op til 1700 soldater fra Nationalgarden, der er en slags reservestyrke i den amerikanske hær, på byens gader.

Pentagon, USA's forsvarsministerium, siger, at nogle enheder i militæret er i beredskab og kan være klar på fire timer.

Men ifølge Pentagon har ingen anmodet militæret om hjælp.

Trump siger også, at militæret er parat.

»Vores militær er klar. Villig og i stand til at hjælpe, hvis de beder om vort militær«, sagde Trump ifølge NBC, da han forlod Det Hvide Hus for at flyve til Florida for at se den planlagte opsendelse af SpaceX-raketten.

Han tilføjede, at myndighederne i byerne må gå mere kontant til værks over for de folk, der laver uroligheder.

ritzau