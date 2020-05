Trump vil invitere Putin ind i varmen i udskudt G7-topmøde med vokseværk USA's præsident vil invitere Australien, Indien, Rusland og Sydkorea med til topmøde og diskutere Kina.

USA's præsident, Donald Trump, vil udskyde G7-topmødet fra juni til tidligst september og invitere Australien, Indien, Rusland og Sydkorea med.

Det siger præsidenten natten til søndag dansk tid om bord på præsidentflyet Air Force One ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump siger, at G7-topmødet i sit nuværende format »er en meget forældet gruppe af lande«.

»Jeg føler ikke, at G7 på behørig vis repræsenterer, hvad der sker i verden«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP på sin tur hjem til Washington D.C fra Cape Canaveral, hvor han iagttog USA's første raketaffyring siden 2011.

Ifølge en talsmand for Trump vil præsidenten debattere Kina på topmødet.

G7-topmødet skulle oprindeligt havde fundet sted i marts. Men den hastigt opblussende coronaepidemi verden over betød, at mødet måtte udsættes i første omgang til juni.

Topmødet i juni skulle have fundet sted på Camp David, præsidentens landsted, uden for Washington D.C.

Trump sagde tidligere i maj, at han hellere vil have et personligt møde med lederne fra G7-landene, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Japan og Canada, end at holde et videomøde.

Merkel sendte afbud i går til planlagt møde

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, afviste lørdag at deltage i topmødet grundet den 'pandemiske situation'.

G7 er en organisation uden egentligt ansatte, hovedkvarter eller budget. Det er et forum, hvor en række af verdens førende industrinationer mødes. G'et står for 'gruppe'.

Der er topmøde en gang om året. Lederne fra de syv medlemslande mødes på skift i landene og diskuterer emner, der står højt på den internationale dagsorden.

G7 har aner tilbage til 1975, hvor gruppen af de seks store og dominerende industrilande, USA, Storbritannien, Frankrig, Vesttyskland, Italien og Japan, blev oprettet. Det var G6. Canada kom med i 1976.

Rusland blev tilføjet i 1998, men blev ekskluderet på grund af annekteringen af Ukraines Krim-halvø i 2014.

