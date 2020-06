Først hærgede de Afrika og den arabiske halvø - nu invaderer enorme sværme af sultne græshopper byer, parker og kirkegårde i Indien

Græshopper er et normalt syn i Indien, men det var alligevel et chok for indere, da store sværme fløj ind i landet og begyndte at spise afgrøder allerede i maj i år.