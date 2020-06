Russiske fly går på vingerne for at afvise amerikanske bombefly

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ruslands forsvarsministerium oplyser fredag, at det har sendt kampfly på vingerne for at afvise to amerikanske B-52 bombefly, der overfløj Det Okhotske Hav i den fjernøstlige del af landet.

Det er kun to dage siden, at jetfly fra det amerikanske luftvåben blev sendt op for at eskortere fire russiske Tupolev TU-95 bombefly nær USA's grænse.

Tupolev-flyene er i stand til at medbringe og nedkaste atomvåben. Det samme er de amerikanske B-52.

Rusland siger, at dets Tupolev-fly overholdt de folkeretlige regler, da de blev passet op af de amerikanske fly F-22 Raptor.

ritzau