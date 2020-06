Sexvideo får den øverste ledelse i FN til at reagere

Automatisk oplæsning

En video, der er blevet flittigt delt på sociale medier, har fremprovokeret reaktioner fra den øverste ledelse i FN.

Det skriver det engelske medie BBC.

I videoen ses en kvinde i rød kjole siddende overskrævs på en mand på bagsædet af en bil, hvor der på siden står skrevet ’UN’, der er den engelske betegnelse for De Forenede Nationer (FN), med store, sorte versaler.

Videoen er blevet filmet på en havneboulevard i Israels hovedstad, Tel Aviv, og FN arbejder på at identificere personerne, der optrådte i videoen.

Stéphane Dujarric, der er talsperson for FN’s generalsekretær, António Guterres, har udtalt til BBC, at den slags opførsel »strider imod alt, hvad vi står for, og det vi har arbejdet med for at bekæmpe dårlig opførsel fra FN’s personale«.

Han oplyser, at FN er i gang med at undersøge hændelsen, som man mener involverer medarbejdere fra en fredsorganisation i Israel. FN skal blandt andet finde ud af, om akten skete under gensidigt samtykke, og om der har været penge involveret, oplyser det engelske medie.

Det er ikke første gang, at FN har gjort sig bemærket i sager af denne karakter. Organisationen har længe været under opsyn efter påstande om seksuelle misforhold blandt ansatte. Der har været flere beskyldninger de seneste år.

»Vi er chokerede og dybt foruroligede over det, der sker i videoen«, udtalte Stéphane Dujarric til BBC.

»Vi forventer, at undersøgelsen vil blive afsluttet meget hurtigt, og når det sker, vil vi straks skride til handling på passende vis«.

I 2019 var der ifølge en rapport indberettet 175 beskyldninger om seksuel udnyttelse og misbrug mod FN’s ansatte. Af disse påstande fandt man hold i 16 af dem, i 15 af sagerne kunne man ikke løfte beviser, og resten bliver stadig undersøgt.