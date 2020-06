Domstol i USA: Trump kan ikke bruge militærets penge til mur Føderal domstol siger, at det er forfatningsstridigt, hvis bevilgede penge til militær bruges til Mexico-mur.

En føderal domstol i San Francisco, USA har afgjort, at præsident Donald Trumps regering ikke har bemyndigelse til at bruge penge fra det militære budget til at bygge en mur ved grænsen til Mexico.

Det rapporterer NBC News.

Med to stemmer mod en støttede dommerne, at det vil være forfatningsstridigt og ulovligt at overføre 2,5 milliarder dollar, som Kongressen har bevilget til militæret.

»Disse midler blev bevilget til andre formål«, hedder det.

Og det vil være i modstrid med forfatningen, fordi der ikke findes bestemmelser, som giver autorisation til at gøre det.

Dommeren ved Ninth U.S. Circuit Court of Appeal, der er imod afgørelsen, er Daniel Collins. Han er udnævnt af Trump.

Præsident Trump har siden starten af sin præsidentperiode gjort bygningen af en mur til Mexico til et af sine vigtigste politiske projekter.

Han har hævdet, at det vil være det mest effektive våben for at forhindre millioner af illegale indvandre fra Mellemamerika i at nå ind i USA.

Kongressen har hidtil nægtet særskilt at bevilge penge til at opføre muren for.

ritzau