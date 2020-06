Coronalukning af tysk slagteri rammer danske landmænd

Automatisk oplæsning

Coronalukning af et tysk slagteri giver problemer for danske svineproducenter.

Det skriver Landbrugsavisen.

Problemet skyldes, at et slagteri i Rheda, der drives af slagterikoncernen Tönnies, er karantænelukket.

Det sker, efter at over 1300 medarbejdere er testet positive for coronavirus.

Selvsamme slagteri skulle have slagtet tusindvis af danske svin leveret af danske leverandører til Tönnies' danske datterselskab, Tican.

»Vi er i en ekstrem situation - eller Tican er det«, siger svineproducent Søren Overgaard, der er formand for 200 storleverandører til Tican, til avisen.

Normalt bliver svin, der leveres til Tican, slagtet i enten Thisted eller Brørup.

Her har Tican normalt kapacitet til at slagte 70.000 svin om ugen.

Men en ombygning af slagteriet i Thisted har resulteret i, at man er kommet voldsomt bagud med slagtningerne.

Planen var, at flere tusinde svin ugentligt skulle sendes sydpå og slagtes hos moderselskabet.

Men det spænder coronasituationen på slagteriet i delstaten Nordrhein-Westfalen nu ben for.

En pukkel af svin

Det betyder, at der er opstået en pukkel af svin herhjemme, som landmændene ikke kan komme af med.

»Vi er meget utilfredse med den situation, vi er havnet i«, siger Søren Overgaard.

»Det fylder temmelig meget hos folk, at de har ekstra arbejde i staldene«.

»Vi havde håbet, at det kunne indhentes her inden juli, så folk kunne holde sommerferie, men det når de ikke«, siger Søren Overgaard.

Direktør Niels Jørgen Villesen fra Tican ærgrer sig over situationen.

»Ham Murphy fra Murphys lov har ikke levet forgæves. Alt hvad der kunne gå galt for os, det er gået galt«.

Men der er lys forude, mener han.

»Vi har nået toppen. Situationen skulle gerne blive bedre dag for dag«.

Slagtelinjen i Thisted er nu moderniseret og klar til at skrue op for produktionen - også hen over sommeren, hvor der er varslet overarbejde.

Direktøren forventer, at situationen igen vil være normaliseret til august.

Niels Jørgen Villesen erkender, at det er en udfordrende situation, der kan give 'produktionsmæssige ulemper i staldene'.

Men Tican søger ifølge direktøren at kompensere leverandører, så de ikke lider et økonomisk tab.

Tican har rettet henvendelse til konkurrenten Danish Crown for at høre, om man kan hjælpe med at komme puklen af svin til livs.

Danish Crown ser det dog ikke som koncernens opgave at hjælpe i den nuværende situation, lyder det i en udtalelse fra selskabets formand, Erik Bredholt, til Landbrugsavisen.

