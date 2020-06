Tusinder fejrer LGBT-rettigheder i Berlin trods aflyst pride Tusinder var trods coronasituationen samlet i Berlin lørdag for at demonstrere for LGBT-rettigheder.

Omkring 3500 mennesker gik gennem det centrale Berlin lørdag i en demonstration, der var organiseret af LGBT-grupper.

Den årlige prideparade, der skulle have fundet sted i juli, er aflyst på grund af coronaudbruddet.

Tusindvis af deltagere samledes i stedet i et demonstrationsoptog fra bydelen Schöneberg og videre gennem bymidten.

Tyskland har grundet coronasituationen begrænsninger på, hvor mange mennesker der må samles. Men i lighed med eksempelvis Danmark er demonstrationer ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

Ansigtsmasker og afstand

Arrangørerne havde opfordret alle til at holde afstand og bruge ansigtsmasker for at forhindre coronasmitten i at brede sig. Disse regler blev i det store hele fulgt.

Demonstrationen foregik i fred og festlighed, siger politiet i Berlin ifølge det tyske nyhedsbureauet dpa.

Under parolen 'Pride Berlin: Red vores miljø, red vores pride' snoede demonstrationen sig gennem gaderne i 30 graders varme.

Et andet tema var støtte til forfulgte LGBT-personer - lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - i lande som Polen, Ukraine og Rusland.

Lørdag har politiet i den russiske hovedstad, Moskva, anholdt over 30 aktivister, der demonstrerede imod behandlingen af LGBT-aktivister i Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Ingen frihed, før vi alle er frie«, lød et af slagordene fra mængden i Berlin.

Andre råbte slagord for sorte transkønnede som en støtte til Black Lives Matter-bevægelsen, der ligeledes demonstrerede i Berlin lørdag.

Overalt i verden er de planlagte prideparader aflyst i år, også i København.

Men lørdag holdes et globalt arrangement - Global Pride - på nettet. Her taler blandt andre den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden og Danmarks kronprinsesse, Mary.

Sidstnævnte er protektor for et ti dage langt LGBT-arrangement, der finder sted i København i 2021. I sin tale lørdag inviterede kronprinsessen deltagere fra hele verden til at komme til den danske hovedstad næste år.

ritzau