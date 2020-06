Det Hvide Hus afviser kendskab til russiske dusører til Taleban Flere kan bekræfte, at Trump ikke kendte til oplysninger om dusører for drab på soldater, siger talskvinde.

Hverken præsident Donald Trump eller vicepræsident Mike Pence blev orienteret om efterretninger om, at Rusland tilbød Taleban dusører for drab på amerikanske soldater i Afghanistan.

Det oplyser Det Hvide Hus lørdag.

Meldingen fra Det Hvide Hus kommer, efter at The New York Times fredag skrev, at en russisk enhed ifølge amerikanske efterretningskilder har tilbudt Taliban-krigere dusører for at dræbe koalitionsstyrker i Afghanistan.

Ifølge The New York Times var Trump blevet orienteret om beskyldningerne.

»Selv om Det Hvide Hus ikke normalt kommenterer på påståede efterretninger eller interne forhandlinger, så kan CIA-direktøren, den nationale sikkerhedsrådgiver og statschefen alle bekræfte, at hverken præsidenten eller vicepræsidenten blev orienteret om den påståede russiske dusør-efterretning«, siger talskvinde for Det Hvide Hus Kayleigh McEnany ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Dette taler ikke for den påståede efterretning, men for urigtigheden i The New York Times-historien, der fejlagtigt antyder, at præsident Trump var orienteret om denne sag«, tilføjer hun.

Også Taleban og Rusland har afvist beskyldningerne.

Rapporterne vil ifølge dpa sandsynligvis føre til kritiske spørgsmål fra Demokraterne i Kongressen, som beskylder Donald Trump for at have et for afslappet forhold til Rusland.

Det er en særlig enhed under den russiske efterretningstjeneste, der ifølge The New York Times er i søgelyset for at have tilbudt dusører i Afghanistan. Imens har USA og Taleban forsøgt at nå frem til en fredsaftale i det krigshærgede land.

Enheden har tidligere kunnet sættes i forbindelse med forsøg på likvideringer og andre lyssky operationer i Europa. Formålet har været at bidrage til at destabilisere Vesten, lyder det.

Militante islamister - eller kriminelle med tæt kontakt til dem - menes at have taget imod en del af de tilbudte penge. Sådan lyder det fra amerikanske efterretningskilder ifølge avisen.

Ifølge The New York Times vil oplysningerne om dusørerne - hvis de er rigtige - markere en stor eskalering i Ruslands hybridkrig mod Vesten.

ritzau