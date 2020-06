Lande samler ind til Syrien efter nødråb fra organisationer Skal man for alvor ind og genopbygge Syrien, kræver det en politisk aftale, siger udviklingsminister.

Flere sulter og lider nød i det krigshærgede Syrien, konstaterer en række hjælpeorganisationer i et fælles nødråb før en stor donorkonference tirsdag.

EU er vært for den årligt tilbagevendende konference, der arrangeres sammen med FN, men som i år på grund af coronavirus holdes som et videomøde.

»Der er vores opgave at sikre adgang til vand, sanitet, tag over hovedet, lægehjælp og mad de steder, hvor man virkelig er i nød«, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S), som deltager i konferencen.

På konferencen sidste år blev der givet løfter for 6,2 milliarder euro (46 milliarder kroner) for 2019 og yderligere 2,1 milliarder euro (15,6 milliarder kroner) efter 2019.

Fødevaresituationen i Syrien er forværret ifølge FN's kontor for koordinering af humanitær hjælp i Syrien.

»Omkring 9,3 millioner mennesker er ramt af fødevareusikkerhed. Det er 1,4 millioner flere på et halvt år. Det er det højeste antal, der er registreret til dato«, siger talsmand Danielle Moylan til nyhedsbureauet dpa.

Konferencen er ifølge EU's udenrigschef, Josep Borrell, et 'effektivt værktøj til at støtte FN's politiske og humanitære arbejde'.

Af indbydelsen til konferencen fremgår, at det overordnede mål er at arbejde mod en politisk løsning på konflikten i Syrien, hvilket hidtil har været forgæves.

En politisk aftale er også en nødvendighed, understreger udviklingsministeren, hvis man for alvor skal ind og genopbygge landet, hvor store byer ligger i ruiner efter ti års bombardementer.

»EU bliver ved med at presse på for at få lavet en aftale. Hvis vi skal derhen, hvor vi kan hjælpe med at genopbygge Syrien, så er der nødt til at være en politisk aftale«.

»Assad-regimet er nødt til at forstå, at der er spilleregler, der skal leves op til, hvis vi skal i gang med det arbejde, ellers kan vi ikke se os selv i det«, siger Rasmus Prehn.

Danmark vil på konferencen give tilsagn om hjælp til Syrien og nabolande for 705 millioner kroner, hvoraf 360 millioner er til humanitære indsatser. Den øvrige del er til udvikling og stabilisering - herunder jobskabelse.

»Det handler nok så meget om at være med til at skabe nogle muligheder for disse mennesker - også i nabolandene«, siger Prehn.

Blandt tidligere eksempler på støtte nævner han hjælp til at starte en frisørsalon og et projekt med opbygning af et solcelleanlæg i en flygtningelejr i Jordan.

Disse projekter er ifølge ministeren også tænkt som bidrag til at opbygge kompetencer.

