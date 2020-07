USA har for femte gang på seks dage over 40.000 virustilfælde

Automatisk oplæsning

Næsten hver tredje amerikanske delstat har sat deres planer for at genåbne samfundsaktiviteter på pause eller tilbagerullet dem, fordi kurven over antallet af smittede er begyndt at stige igen.

Det skriver CNN. Ifølge det amerikanske medie er genåbningen bremset i 16 ud af i alt 36 delstater, hvor det daglige antal smittede er stigende.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters er der tirsdag for femte gang på seks døgn registreret over 40.000 nye daglige virustilfælde i USA.

I løbet af juni er antallet af smittede personer mere end fordoblet i 14 delstater, viser en analyse fra nyhedsbureauet. Deriblandt er de tre mest folkerige stater, Californien, Texas og Florida.

Arizona har oplevet den største stigning med 294 procent i forhold til maj. Derefter kommer South Carolina med 200 procent og Arkansas med 179 procent flere tilfælde i juni.

For hele USA var antallet af nye tilfælde 46 procent højere i juni end i maj, og dødstallet steg med 21 procent.

Over 125.000 mennesker er døde af Covid-19 i USA, og antallet af smittetilfælde overstiger 2,5 millioner.

Dødstallet er ifølge CNN uforholdsmæssigt højt, fordi det svarer til næsten 25 procent af det globale dødstal, mens USA's indbyggerantal kun udgør fire procent af verdens befolkningen.

Det nye coronavirus blev opdaget i Kina i slutningen af sidste år. Med drastiske foranstaltninger, som for eksempel ind- og udrejseforbud for millionbyen Wuhan, lykkedes det at få bremset smittespredningen.

USA's præsident, Donald Trump, har flere givet Kina skylden for virusepidemien, som har sendt millioner af amerikanere ud i arbejdsløshed.

Tirsdag siger Trump, at hans vrede over for Kina er voksende.

Det skete efter en udtalelse fra Trump øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, om, at myndighederne ikke har fuld kontrol over pandemien.

»Når jeg ser pandemien sprede sit grimme ansigt over hele verden, inklusive den enorme ødelæggelse den har påført USA, bliver jeg mere og mere vred på Kina, skriver Trump i et tweet.

ritzau