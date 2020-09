Hviderussisk politi anholder snesevis ved ny protest

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Politi i Hviderusland har anholdt snesevis af demonstranter i hovedstaden Minsk lørdag. Det oplyser et øjenvidne til nyhedsbureauet Reuters.

Flere hundrede mennesker deltager i et protestoptog gennem byen med krav om, at præsident Aleksandr Lukasjenko går af.

Mange af demonstranterne er kvinder.

»Vi glemmer ikke! Vi tilgiver ikke!«, lyder et af demonstranternes slagord ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Lukasjenko w awtosak«, råber de, hvilket kan oversættes til 'Lukasjenko i salatfadet'.

Demonstranterne kom kortvarigt i håndgemæng med politiet, der blokerede for, at de kunne fortsætte. Derpå begyndte politiet at anholde demonstranter ved at tage folk ud af mængden en efter en, siger øjenvidnet til Reuters.

Lukasjenkos styre har fået massiv international kritik, for hvad der betegnes som overdreven magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side.

Protester hver weekend

Protesterne i Hviderusland har stået på hver weekend, siden det officielle resultat af valget den 9. august blev kendt.

Her fremgik det, at Lukasjenko havde genvundet magten med opbakning fra 80 procent af vælgerne, mens oppositionens kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, angiveligt kun havde fået ti procent.

Såvel oppositionen som observatører mener, at der har fundet omfattende valgsvindel sted.

Ud over Minsk er der lørdag også fredelige demonstrationer i andre byer, hvor især kvinder er gået på gaden under parolen 'Den kvindelige solidaritetsmarch', skriver dpa.

ritzau