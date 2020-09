Canadisk politi bekræfter: Brev med dødelig gift sendt til Det Hvide Hus

Et brev adresseret til Det Hvide Hus, som blev stoppet, inden det nåede frem, indeholdt det dødelige giftstof ricin.

Det bekræfter Royal Canadian Mounted Police (RCMP) lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

RCMP tilføjer, at test af forbundspolitiet FBI har fastslået, at der var tale om det farlige giftstof.

Forsendelsen var adresseret til præsident Donald Trump. Det oplyser to kilder i retssystemet til tv-stationen CNN. Efterforskere mener, at brevet er afsendt fra Canada.

En talsmand for RCMP bekræfter ifølge Reuters, at politiet har 'modtaget en anmodning om assistance fra FBI i forbindelse med, at et mistænkeligt brev er blevet sendt til Det Hvide Hus'.

Talsmanden siger, at de to politiforbund arbejder sammen, men han vil ikke give yderligere detaljer.

»På nuværende tidspunkt er der ikke en kendt trussel mod den offentlige sikkerhed«, meddeler FBI ifølge Reuters.

Brevet blev fundet, inden det nåede frem til postsorteringen i Det Hvide Hus, oplyser en kilde i retssystemet til New York Times.

Forsendelsen blev opdaget tidligere på ugen på et sted, hvor posten til Det Hvide Hus sorteres og gennemgås, inden den bringes videre. Sorteringscentralen ligger separat fra Det Hvide Hus, skriver CNN.

Politiet forsøger nu at finde ud af, hvem afsenderen er, og om der er flere breve eller pakker af samme art i omløb.

Mindst to breve med ricin blev sendt til Obama

Ricin er et giftigt planteprotein, der selv i små doser kan være dødeligt, hvis det inhaleres eller på anden måde indtages.

Der er ikke umiddelbart meldinger om, at nogen personer skal være kommet til skade i forbindelse med brevet.

Det er ikke første gang, at ricin er blevet forsøgt sendt til Det Hvide Hus eller andre højtstående offentlige kontorer.

Mindst to gange - i 2013 og 2014 - blev der sendt breve med ricin adresseret til præsident Barack Obama. De blev opsnappet i posten, inden de nåede frem til hans skrivebord.

I begge tilfælde blev afsenderen fundet og straffet med fængsel.

New York Times har forsøgt at få en udtalelse fra Det Hvide Hus om det seneste giftbrev, men det var ikke umiddelbart muligt.

ritzau