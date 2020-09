Australien finder 470 grindehvaler i rekordstor stranding

Automatisk oplæsning

Yderligere 200 strandede grindehvaler er onsdag blevet fundet på den australske ø Tasmaniens vestkyst.

Det bringer det samlede antal strandede grindehvaler på kyststrækningen op på 470 de seneste dage, og dermed er der tale om en af de største hvalstrandinger nogensinde i Australien.

De første 270 grindehvaler blev fundet mandag lokal tid, og siden har en redningsaktion været i gang.

Det var i den forbindelse, at den anden store gruppe vildfarne grindehvaler blev fundet. De fleste antages at være døde.

»De så ikke ud til at være i en tilstand, som kunne berettige en redningsaktion«, siger Nic Deka, områdeleder hos de tasmanske park- og naturmyndigheder.

»De fleste af dem lader til at være døde. Hvis de kan reddes, sender vi mandskab over for at gøre det«.

Største stranding i moderne tid

Fundet af de 200 grindehvaler gør strandingen til den største i moderne tid i Australien.

Samtidig har den været med til at skabe opmærksomhed om et naturfænomen, som mange forskere har svært ved at finde en god forklaring på.

Det er dog en mulighed, at flokken har bevæget sig væk fra sin normale rute for at finde føde tættere på kysten.

Af de 270 strandede hvaler lykkedes det tirsdag morgen redningsfolk at befri 25 af hvalerne. Men omkring 90 af de store dyr har allerede mistet livet.

Omkring 65 personer er onsdag involveret i forsøget på at redde hvalerne. Frivillige, personale i naturparken og lokale fiskere er iblandt dem.

Fjerntliggende kysstrækning

Aktionen vanskeliggøres af, at kyststrækningen er fjerntliggende.

For at få hvalerne ud på hav igen kræver det, at folk vader ud i det iskolde vand, som går op til livet, binder en slynge om hvalen og derefter leder hvalen ud på hav igen ved hjælp af en båd.

»Vi er ikke på et punkt endnu, hvor vi overvejer at aflive hvalerne, men det er altid noget, som vi overvejer«, siger Kris Carlyon, som er marinbiolog og involveret i aktionen.

»Vi er optimistiske i forhold til at få flere ud på havet igen. Vi har stadig masser af håb«.

I 1996 skyllede omkring 320 grindehvaler op på kysten i delstaten Western Australia. Det blev dengang beskrevet som landets største stranding nogensinde. I 2017 strandede omkring 600 grindehvaler tæt på i New Zealand.

Grindehvalerne hører til delfinfamilien og kan blive op til syv meter lange og veje op til tre ton.

