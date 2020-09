Red Barnet frygter gentagelse af fortidens fejl i EU-udspil

Automatisk oplæsning

Der er ifølge EU-Kommissionen tale om 'en ny begyndelse' med den model for en asyl- og migrationspagt, som er fremlagt i et nyt EU-udspil onsdag.

Men udspillet bliver mødt med skepsis fra ngo'en Red Barnet, der frygter, at fejl fra det gamle system for at håndtere migranter består.

»Vi frygter, at man med de nye foreslåede tiltag gentager samme forfejlede tilgang, som førte til den forfærdelige situation i Moria og katastrofer i Middelhavet«.

»Det er svært at forstå, at EU ikke har lært fra sine tidligere fejl«, siger Anita Bay Bundegaard, EU-direktør for Red Barnet, i en skriftlig kommentar.

Pagten indeholder mange elementer om kontrol ved grænser, hjemsendelser af afviste asylansøgere og krisesituationer.

Behov for ambitioner

Men der er behov for større ambitioner, hvad angår sikre, lovlige veje for migranter at komme til EU, mener Red Barnet.

»Hvis folk har mere sikre måder at komme til EU på, vil de ikke længere føle sig tvungne til at risikere deres liv i vakkelvorne både«, siger Anita Bay Bundegaard og tilføjer:

»Uenigheder mellem medlemslande må ikke længere efterlade migranter strandet til havs«.

Ifølge Red Barnets tal er over 1700 personer døde eller forsvundet på Middelhavet siden 2019.

EU-Kommissionen foreslår et system, hvor EU-landene sammen skal tage ansvar for de irregulære migranter, som har skabt stor politisk uro i EU de seneste år.

Kommissionen kalder det obligatorisk solidaritet. Men der bliver tale om et fleksibelt system, hvor ingen EU-lande eksempelvis tvinges til at tage imod asylansøgere efter en obligatorisk fordelingsnøgle.

Det har blandt andet Danmark og Ungarn har afvist at gøre.

Det står endnu ikke klart, hvad forslaget vil kunne komme til at betyde for Danmark, som har et retsforbehold. Det vil afhænge af, hvordan forslagene juridisk skrues sammen.

ritzau