Analyse: Først gav 'nogen' Navalnyj gift, og nu tager Putins særlige oprydder hans lejlighed

Ruslands førende oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er på benene igen efter attentatforsøget mod ham. Han er fysisk svækket, men udskrevet fra hospitalet i Berlin og i gang med genoptræningen. På Instagram havde han tilmed overskud til at joke med, at han måske skulle bede om en recept på en PlayStation 5, så han kunne få noget tid til at gå med spil.

Navalnyjs aktiviteter på de sociale medier viser, at han er godt i gang igen. Det er især her, han lever sit politiske liv, og det er her, han først vender tilbage til den russiske offentlighed. Men han har allerede talt om fysisk at rejse hjem til Rusland for at genoptage sin kamp mod landets styre – en samling af »skurke og tyve«, som han kalder dem.

Han kan ikke fortsætte sin politiske karriere fra udlandet. Det vil gøre det alt for svært for ham at skabe kontakter og alliere sig med de rigtige mennesker, og for langt de fleste russere vil det diskvalificere ham fra at sige noget om det russiske samfund. Men hvad vender han hjem til?