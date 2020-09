USA runder ny milepæl med syv millioner bekræftet smittede

Automatisk oplæsning

Over syv millioner personer er bekræftet smittede med coronavirus i USA.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University fredag aften dansk tid.

USA er det land i verden, som har registreret flest coronasmittede. Indien og Brasilien følger efter med henholdsvis godt 5,8 og knap 4,7 millioner bekræftet smittede.

Med til historien hører, at de tre lande er blandt de mest folkerige i verden. Dertil spiller forskellige teststrategier også ind på, hvor mange tilfælde de enkelte lande i verden har konstateret.

USA, Brasilien og Indien er også de lande, der har rapporteret flest døde med coronavirus.

I USA er over 200.000 døde med coronavirus, mens Brasilien har registreret knap 140.000 coronadøde. Tallet for Indien er knap 93.000.

Globalt er der fredag aften registreret 32.365.450 smittetilfælde. USA, Brasilien og Indien står altså tilsammen for over halvdelen af de registrerede smittetilfælde globalt.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fredag holdt et digitalt pressemøde om den aktuelle coronasituation globalt.

Ifølge WHO er det »meget sandsynligt«, at over to millioner personer smittet med coronavirus er døde, før en vaccine er klar til udbredt brug.

Det er over en fordobling i forhold til det aktuelle antal døde med coronavirus, der ifølge Johns Hopkins University er registreret på verdensplan.

Og det er sandsynligt, at tallet bliver endnu højere end to millioner uden en fælles indsats mod coronapandemien, lød det fra Mike Ryan, krisechef hos WHO, fredag.

Verden nærmer sig en markant milepæl i coronavirussets relativt korte levetid.

Med cirka 985.000 bekræftet døde med coronavirus på verdensplan er det et spørgsmål om tid, før en million coronadøde er rundet. Virusset blev opdaget i Wuhan, Kina, i slutningen af sidste år.

