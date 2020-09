Skrabet og superbillig elbil overhaler Tesla i Kina

Automatisk oplæsning

Et overraskende hit blandt kinesiske købere har skubbet den amerikanske elbilproducent Tesla af tronen blandt de mest solgte elbiler i Kina.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg, mens det første større bilshow efter coronavirusudbruddet, Beijing International Automotive Exhibition, lørdag er begyndt.

Den lille Hongguang Mini EV - som produceres af General Motors kinesiske samarbejdsprojekt, SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW) - er nemlig i den grad kommet i fokus forud for showet.

De billigste udgaver af bilen har fra ny et prisskilt på under 5000 dollar svarende til 32.000 kroner.

Til den pris får man hverken airbags eller aircondition, og den kører 170 kilometer på en opladning.

Ifølge Bloomberg er der alligevel solgt over 30.000 enheder af bilen på blot 50 dage.

Det har været nok til at tage førstepladsen over de mest solgte elbiler i Kina i august.

»Vi har positioneret denne model som ’folkets pendler-redskab’«, siger Zhou Xing, SGMW’s marketingdirektør, til Reuters op til bilshowet.

»Købere kan bruge den til at køre til arbejde hver dag«.

Ifølge Reuters har Teslas Model 3, som koster omkring ti gange mere end de billigste Hongguang-modeller, indtil nu været markedsførende i Kina i 2020.

Luksuriøser coupéer og futuristiske konceptbiler

Men Kina mindskede i 2019 kraftigt tilskuddene til elbiler og ønsker i stedet elbiler med et mindre forbrug.

Det har åbnet markedet for de små modeller, og flere direktører i branchen har forud for showet sagt, at de vil fokusere på mindre elbiler med en moderat rækkevidde per opladning.

Også Teslas direktør og stifter, Elon Musk, har tidligere på ugen fortalt, at man stiler efter at sænke produktionsomkostningerne så meget, at bilerne kommer ned i et andet prisleje.

For den 32-årige fotograf Jaco Xu, der bor i millionbyen Hangzhou, var netop prisen afgørende, da han købte sig en ny Hongguang.

»Det føles ret godt. Prisen er lav, og den har en simpel og smuk fremtræden«, siger han til Reuters.

»Hvorfor skulle jeg tøve ved den pris?«

Ford, BMW, Honda og en lang række andre bilproducenter er blandt udstillerne ved det store brancheshow, der oprindeligt skulle have været afholdt i april, men blev rykket på grund af coronavirus.

En masse nye modeller - blandt andet elektriske SUV’er, luksuriøser coupéer og flere futuristiske konceptbiler - ventes at blive præsenteret ved Beijing International Automotive Exhibition, der løber frem til 5. oktober.

