Trump: Biden bør testes for doping før tv-duel

Præsident Donald Trump sagde søndag i et tweet, at han vil stille krav om, at hans demokratiske rival Joe Biden bliver testet for doping, inden deres første tv-duel tirsdag.

Trump skriver i tweetet, at Bidens optræden i tv-debatter har været så svingende, at det er rimeligt at stille spørgsmålet: Er det ikke kun medicin, som kan forårsage så svingende præstationer?

Trump underbygger ikke sin påstand med nogen form for bevis eller dokumentation.

Udfaldet mod Biden kommer, efter at denne selv havde rettet et hårdt angreb mod Trump tidligere i weekenden.

»Trump ved ikke, hvordan man diskuterer på grundlag af fakta. Han er ikke klog nok«, sagde Biden og tilføjede, at Trump 'hverken ved meget om udenrigspolitik eller om indenrigspolitik'.

»Han ved ikke meget om detaljerne. Derfor bliver det først og fremmest personangreb og løgne, men jeg tror på, at den amerikanske befolkning er ved at have gennemskuet ham«, sagde Biden i et interview på tv-stationen MSNBC.

Tirsdagens debat på 90 minutter i Cleveland i Ohio bliver første gang den 77-årige veteranpolitiker kommer til at stå i en politisk duel med den præsident, som han har lovet at få afsat.

Biden og Trump skal efter Cleveland mødes til i alt tre tv-dueller inden præsidentvalget den 3. november.

Nogle af Bidens tilhængere har givet udtryk for, at den tidligere vicepræsident, som er kendt for brølere og fortalelser i politiske taler og meningsudvekslinger, kan blive bragt ud af fatning af den republikanske milliardær.

Trump er også kendt for brølere og fortalelser, og han er langt mere aggressiv end Biden.

Trump forsøgte igen at så tvivl om integriteten af det kommende præsidentvalg, da han lørdag aften lokal tid holdt vælgermøde i den vigtige svingstat Pennsylvania.

Her fortalte han sine tilhængere, at den eneste måde, Demokraterne 'kan vinde Pennsylvania på, er ved at snyde med stemmesedlerne'.

ritzau