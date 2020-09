Melbourne ophæver udgangsforbud og presses til at gå længere

Efter otte uger er et natligt udgangsforbud i den australske millionby Melbourne mandag blevet ophævet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Samtidig melder delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, om fem nye coronatilfælde - det laveste antal nye tilfælde siden juni.

De knap fem millioner indbyggere i Melbourne og omegn har været underlagt en streng nedlukning siden 2. august.

På det tidspunkt blev der meldt om omkring 700 nye daglige smittetilfælde.

Men mandag begynder der langsomt at blive åbnet igen for storbyen.

Udgangsforbuddet, der gjaldt fra klokken 21.00 til 05.00, er ophævet, 127.000 mennesker har igen fået lov at gå på arbejde, og fem mennesker fra to forskellige husholdninger har nu lov til at mødes.

Endnu er det dog for tidligt at gå længere i forhold til at slække på restriktionerne.

Sygdommen er lydløs

Det siger delstatens premierminister, Daniel Andrews, mandag på et pressemøde.

»Jeg ved, at det her er frustrerende. Folk, som jeg kender, ville elske at gå længere endnu så tidligt som muligt«, siger han ifølge The Guardian.

»Men denne sygdom er lydløs. Den bevæger sig hurtigt«.

Ophævelsen af udgangsforbuddet blev budt velkommen som 'et lille, men vigtigt skridt' af Australiens premierminister, Scott Morrison, som dog samtidig opfordrer til, at der åbnes yderligere.

»Denne nedlukning har allerede været længere end det, som de fleste beboere i mange byer i verden har været udsat for«, siger han ifølge dpa.

»Vi er fortsat dybt bekymrede over konsekvenserne af en lang nedlukning for Melbourne-borgernes mentale helbred«.

I alt er 787 coronapatienter døde under udbruddet i delstaten Victoria, som anses som Australiens virushotspot.

Ligeledes mandag åbner New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, i et interview ifølge The Guardian for, at det kan blive muligt at rejse mellem New Zealand og visse australske delstater inden slutningen af året.

De to lande har aktuelt lukket for internationale rejser, men har været i kontakt om en såkaldt 'rejseboble' i flere måneder.

Planerne blev dog afbrudt, da både Auckland i New Zealand og Melbourne i Australien blev ramt af en genopblusning af coronavirus.

ritzau