Trump: Jeg har betalt mange millioner dollar i skat

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at han har betalt »mange millioner dollar i skat«.

Men han tilføjer, at han har haft mulighed for afskrivninger, som kan trækkes fra i skat, og andre skattefradrag.

Samtidig peger Trump på, at han har haft en relativt lav gæld i forhold til den samlede værdi af sine virksomheder.

Den republikanske præsident har sendt sit tweet som reaktion på en historie i The New York Times. Avisen skriver, at Trump kun betalte 750 dollar i føderal indkomstskat i både 2016 og 2017, efter at han i en årrække havde meldt om store tab i sine forretningsaktiviteter.

»Jeg betalte mange millioner dollar i skat, men jeg havde som alle andre ret til afskrivninger og skattefradrag. Jeg har ekstremt lidt gæld i forhold til værdien af aktiverne«, skriver Trump.

Tjent 2,7 mia. i 2018

Ifølge The New York Times har Trump ikke betalt indkomstskat i 11 af de seneste 18 år.

Det viser hans selvangivelser for mere end to årtier, som avisen er kommet i besiddelse af. The New York Times understreger, at dokumenterne viser Trumps egne indberetninger til skattevæsnet om sine virksomhedsaktiviteter – ikke skattevæsnets endelige vurdering.

I 2016, hvor forretningsmanden fra New York vandt præsidentvalget, betalte han 750 dollar i føderal indkomstskat, skriver avisen. Det samme var tilfældet året efter. Det svarer til omkring 4.800 kroner.

Og i 10 af de 15 år før valget betalte Trump slet ingen føderal indkomstskat.

Den lave skattebetaling er ifølge avisen sket, til trods for at Trump frem til 2018 har modtaget 427,4 millioner dollar (over 2,7 milliarder kroner) fra sit realityprogram og andre aftaler.

Trump har afvist historien i The New York Times som upræcis. Han siger, at avisen har skaffet sig adgang til hans skatteoplysninger på ulovlig vis.

ritzau