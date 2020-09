Over 50 er dræbt under fortsatte kampe om Nagorno-Karabakh

Automatisk oplæsning

Mindst 56 mennesker er mandag blevet dræbt under nye hårde kampe om løsrivelsesenklaven Nagorno-Karabakh.

Mandag eftermiddag lød tabstallet i enklaven på 30 soldater. Og mandag aften indledte styrker fra Aserbajdsjan en 'massiv offensiv' og dræbte yderligere 26 soldater, oplyser en talsmand for Armeniens forsvarsministerium til nyhedsbureauet AFP.

Dermed har oprørsenklaven mistet i alt 84 soldater, siden kampene brød ud i weekenden. Også 11 civile meldes dræbt.

Enklaven ligger i Aserbajdsjan. Dens indbyggere er kristne armeniere, og i tre årtier har konflikten om området ført til voldelige konflikter og krige.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger mandag, at Armenien øjeblikkeligt må trække sig tilbage fra det territorium, som det har besat i Aserbajdsjan.

Ifølge den tyrkiske leder er tiden er inde til at afslutte krisen.

Tyrkiet støtter Aserbajdsjan i konflikten, mens det kristne Armenien støttes af Rusland.

Erdogan kritiserer Rusland, Frankrig og USA, som leder den såkaldte Minsk-gruppe, for ikke at have evnet at løse den 30 år lange konflikt.

»Aserbajdsjan må selv tage affære, hvad enten landet synes om det eller ej«, siger Erdogan og lover Tyrkiets støtte til den olierige tidligere sovjetrepublik.

Kampene i regionen foregår angiveligt både med fly og tunge pansrede våben.

Den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, siger, at Armenien må sende 'udenlandske lejesoldater og terrorister tilbage, hvis der skal opnås stabilitet i regionen'. Armenien sagde søndag, at det er ved undersøge rapporter om, at syriske krigere kæmper for Aserbajdsjan.

Kampene har udløst dyb bekymring i det internationale samfund. Både EU, Rusland og Tyrkiet opfordrede søndag de stridende parter til at lægge våbnene med det samme.

Begge sider forbereder sig tilsyneladende på en decideret krig. Således erklærede den armenske enklave søndag militær undtagelsestilstand. Samtidig beordrede den mobilisering af alle mænd over 18 år.

Også styret i Aserbajdsjan har erklæret militær undtagelsestilstand.

ritzau