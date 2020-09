Brande i Californiens berømte vinland sender tusinder på flugt

Titusindvis af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i dalene Napa og Sonoma i Californien, efter at skovbrande mandag fejede gennem den verdensberømte vinregion.

Under en orange himmel og en kvælende varmebølge blev adskillige vinmarker fortæret af flammerne, ligesom at mange bygninger gik tabt.

Skovbrandene bredte sig med høj hastighed gennem 4500 hektar land og var ifølge brandmyndighederne ude af kontrol.

Flere berømte vingårde i Napa er allerede gået op i røg, herunder Château Boswell og dele af Castello di Amorosa.

Desuden er der ifølge brandvæsenet sket et ’betydeligt tab’ af bygninger i udkanten af Santa Rosa, der er amtet Sonomas største landsby.

»Vi reddede vingården, men alt andet er gået tabt«, siger Tuck Beckstoffer, lederen af en stor vingård nær St. Helena, til magasinet Wine Spectator.

Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix To æsler evakueres fra branden i St. Helena, Californien.

Næsten 34.000 indbyggere i området har fået ordre om at evakuere, mens 14.000 andre har fået besked på at gøre sig klar til at tage derfra.

Mangler kun at få kattene ind i bilen

CeeBee bor i det lille samfund Calistoga på toppen af dalen Napa. Hun er i færd med at pakke sin bil, efter at advarselssirener har lydt to gange i løbet af natten til mandag lokal tid.

»Vi har kunnet se flammerne skyde op hele natten«, siger hun.

»Det eneste, vi nu mangler, er at få kattene ind i bilen«.

Flammeinfernoet truer de små samfund i både Napa og Sonoma, der stadig er ved at komme sig efter en ødelæggende brand i 2017, der dræbte 44 mennesker og jævnede tusinder af bygninger med jorden.

Flere end 1000 brandmænd kæmper mod flammerne i regionen, der er »blevet ramt igen og igen« ifølge Californiens guvernør, Gavin Newsom, som skyder skylden på klimaforandringer.

Californien har kæmpet mod skov- og naturbrande, der er udløst af tørre forhold, stærke vinde og høje temperaturer, i flere måneder

Samtidig er evakueringer blevet vanskeliggjort af coronavirusset, der har ramt Californien hårdt.

Fem af delstatens seks største skovbrande nogensinde hærger i øjeblikket, oplyser brandmyndighederne.

ritzau