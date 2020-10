Red Barnet forudser: Der bliver 500.000 flere barnebrude i 2020 som direkte følge af covid-19

»Min besked til alle piger i min alder er at forsinke dit ægteskab og gøre alt, hvad der kræves for at opfylde dine drømme,« siger Sunsita.

Analysen viser yderligere, at 1 million piger risikerer at blive gravide som følge af stigningerne af børneægteskaberne. Konsekvenserne for pigerne er enorme: De risikerer at dø, da deres kroppe ikke er klar til en graviditet og fødsel, de får aldrig en uddannelse, de skal leve med vold i hjemmet og de får depressioner, for at nævne nogle af de ting rapporten belyser.

Men der er ikke nok ressourcer til at bekæmpe det, mener Red Barnets generalsekretær.

»Vi arbejder allerede massivt med bekæmpelse af børneægteskaber. Vi forsøger at gøre alt for at holde børnene i skole og styrke de lokale organisationer, som støtter børnene, så de vælger de rigtige veje. Men der er ikke ressourcer nok til at forhindre store tilbageskridt på det område«, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hør hele Sunsitas historie her: