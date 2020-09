Hongkong-aktivist risikerer seks års fængsel

Onsdag skal den 23-årige demokratiforkæmper Joshua Wong møde op i retten i Hongkong, hvor han er sigtet for at deltage i en ulovlig demonstration den 5. oktober sidste år. Desuden er han sigtet for at have overtrådt et forbud mod at bære maske under en demonstration.

Demonstrationerne var rettet mod styret i Hongkong samt i Kina.

Wong blev anholdt torsdag i sidste uge, da han i anden anledning var blevet bedt om at møde op på en politistation i Hongkong. Efter flere timers ophold på stationen blev han løsladt. Det meddelte han i et tweet.

Wong risikerer op til seks års fængsel, hvis han kendes skyldig i begge beskyldninger. Men det lader han sig ikke skræmme af.

Han har tværtimod sagt, at han er ansporet af de mange ligesindede aktivister, som er tilbageholdt i fængsler i Hongkong og i fastlands-Kina.

Mens det sidste år blev forbudt at tildække sit ansigt med en maske eller andet, så er det nu blevet obligatorisk i Hongkong som led i bestræbelserne på at bremse spredning af coronavirus.

Ai Wei Wei opfordrede Tyskland til at støtte Hongkong

Kina indførte 30. juni i år en ny sikkerhedslov i det delvist selvstyrende Hongkong.

Loven giver myndighederne udvidede beføjelser til at slå ned på kritikere og idømme dem fængselsstraffe.

Stort set alle former for aktivisme rettet mod styret er strafbare ifølge loven, som også er blevet kritiseret af flere vestlige lande.

Selv det at synge en sang med en 'undergravende' tekst eller at bære en mærkat med et kritisk budskab er ulovligt.

I juni 2019 udbrød der omfattende demonstrationer i den tidligere britiske kronkoloni.

Det skete som reaktion på, at den lokale regering fremsatte et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina. Loven blev droppet som følge af de voldsomme protester.

Den verdenskendte kinesiske kunstner og systemkritiker Ai Wei Wei, der ofte har været på kant med styret i Kina, opfordrede tirsdag på et møde i Berlin den tyske regering til at gøre sit for at støtte Hongkongs millionbefolkning i kampen for demokratiske rettigheder.

Ai Wei Wei beskyldte den tyske regering for manglende solidaritet med Hongkong, og sagde, at det vil være en 'tragedie', hvis kortsigtede hensyn til profit vægter mere end demokratiske værdier.

En henvisning til Tysklands omfattende samhandel med Kina, der er verdens næststørste økonomi.

ritzau