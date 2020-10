Ofre for masseskyderi i Las Vegas får milliarderstatning

Et kasino i Las Vegas skal betale en erstatning svarende til fem milliarder kroner til ofre og efterladte efter det skyderi, der for tre år siden dræbte 58 mennesker og sårede over 800 andre i den amerikanske spilleby.

Det er resultatet af et forlig indgået mellem ofrene og ejeren af Mandalay Bay Resort and Casino.

MGM Resorts International, der ejer kasinoet, betaler 49 millioner dollar og dets forsikringsselskab betaler 751 millioner dollar. I danske kroner er det i alt en smule over fem milliarder kroner.

Ved massakren i oktober 2017 begyndte en mand ved navn Stephen Paddock at skyde løs fra et vindue på 32. etage på Mandalay Bay-hotellet.

Han affyrede mere end 1000 skud fra sit vindue og ned mod en plads, hvor over 22.000 mennesker var samlet til en countrymusik-festival.

Foto: David Becker/Getty Images

Siden blev kasinoet sagsøgt af tusinder af overlevende og slægtninge til de dræbte.

Kasino erkender ikke skyld for skyderiet

De bebrejdede kasinoet for, at gerningsmanden kunne tage et stort antal kraftige automatvåben og en enorm mængde ammunition med op på sit værelse uden at blive opdaget.

»Vi er taknemmelige for, at afgørelsen bringer familier, ofre og lokalsamfundet nærmere på en afslutning«, udtaler MGM.

»Det er særligt meningsfuldt, at afgørelsen kommer dagen inden den tredje årsdag for hændelsen, som er en tid med stor sorg og eftertanke«, lyder det videre.

Det forlig, der nu er indgået, betyder dog ikke, at MGM Resorts erkender nogen skyld i masseskyderiet, påpeger den domstol, hvor forliget blev indgået.

Den 64-årige Stephen Paddock skød sig selv, efter at han havde sendt de mere end 1000 kugler ind i menneskemængden fra sit hotelværelse på 32. etage.

Motivet bag USA's hidtil største masseskyderi er forblevet et mysterium. Forbundspolitiet FBI har lukket sagen uden at finde svar.

ritzau