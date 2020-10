Efter kongens dna-test: Belgien får ny prinsesse

I mere end 15 år har Delphine Boël kæmpet en offentlig kamp for at blive anerkendt som kong Albert II’s datter. Nu har en belgisk appelret afgjort, at hun ikke alene er ekskongens datter, hun har også lov til at kalde sig prinsesse af Belgien.

Delphine Boëls advokater udtaler til rtbf.be, at Belgiens nye prinsesse er tilfreds med på denne måde at blive sidestillet med ekskongens øvrige tre børn - kong Philippe, prins Laurent samt søsteren, prinsesse Astrid.

»Hun glæder sig over denne beslutning, der afslutter en lang proces, som har været særlig smertefuld for hende og hendes familie«, siger advokaterne.