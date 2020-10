Medier: Nær rådgiver til Trump er smittet med coronavirus

En af præsident Donald Trumps nære rådgivere er testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg, som henviser til unavngivne kilder. Også CNN og The New York Times har fået nyheden bekræftet af flere kilder.

Den coronasmittede er angiveligt rådgiveren Hope Hicks, som blandt andet har rejst med præsidenten på flyet Air Force One til og fra en præsidentdebat i Cleveland, Ohio, tirsdag.

Hun var også med til præsidentens vælgermøde onsdag i Minnesota.

Der er ikke umiddelbart tegn på, at præsidenten selv har coronavirus, skriver Bloomberg.

Hope Hicks har ifølge personer tæt på hende symptomer. Hun fik det tilsyneladende dårligt på vej tilbage fra Minnesota onsdag og kom herefter i karantæne på Air Force One. Torsdag blev hun testet positiv.

Ifølge en udtalelse fra talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere forsøger man løbende at mindske smittefaren for præsidenten, når han er ude at rejse.

»Præsidenten tager både sin egen, alle medarbejderes og det amerikanske folks sundhed og sikkerhed meget alvorlig, står der i udtalelsen ifølge Bloomberg.

Hicks er den seneste person i kredsen af folk omkring Trump, der er bekræftet smittet med virusset.

Tidligere har blandt andre USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O’Brien, været smittet - og senere raskmeldt. Men få har ifølge Bloomberg tilbragt så meget tid med præsidenten, som Hope Hicks har.

Hicks begyndte at arbejde i Trumps stab under valgkampen i 2016. Hun har blandt andet været kommunikationschef i Det Hvide Hus. Tidligere i år vendte hun tilbage til Det Hvide Hus efter en overgang at have været ansat i den private sektor.

Trump selv testes ofte for coronavirus, og både ansatte i Det Hvide Hus og folk i pressekorpset testes dagligt.

ritzau