Trumps læge: Præsidenten har det godt

Sean Conley, som er Donald Trumps læge, har offentliggjort en erklæring, efter at Trump og Melania er bekræftet smittede.

»Præsidenten og førstedamen har det begge godt på nuværende tidspunkt, og de planlægger at blive hjemme i Det Hvide Hus, mens de kommer sig«, skriver han i erklæringen.

»Jeg forventer, at præsidenten kan fortsætte med at udføre sit arbejde uden afbrydelser, mens han bliver rask«.

Det fremgår ikke, om de har symptomer på smitte.

Maggie Haberman, korrespondent for The New York Times i Det Hvide Hus, har lagt erklæringen fra Sean Conley på Twitter. Hun skriver i tweetet, at folk torsdag havde bemærket, at Trumps stemme var hæs.

Kort tid, efter meldingen om at det amerikanske præsidentpar er smittet med coronavirus, oplyser Det Hvide Hus, at et planlagt valgmøde med Donald Trump i Florida er blevet strøget fra hans kalender. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Donald og Melania Trump går nu i karantæne i præsidentboligen i Washington D.C. Det oplyser lægen i Det Hvide Hus. Der er foreløbig ingen oplysninger om, i hvor lang tid præsidentparret vil isolere sig.

De amerikanske aktiefutures, der giver en indikation på, hvilken retning kurserne tager, når børsen på Wall Street i New York City åbner fredag, har taget et dyk efter nyheden om Trumps positive coronatest.

Futuren for Dow Jones–indekset falder 1,7 procent, mens S&P 500–indekset taber 1,6 procent.

ritzau