Stockholms kloakvand viser, hvor slemt det står til: Coronasmitten er fordoblet

Rensningsanlæggene rummer en ubehagelig sandhed: Coronasmitten i Stockholm er fordoblet de seneste uger.

Den er nu oppe på samme niveau som i maj, skriver det svenske tekniske universitet KTH efter analyser af afløbsvand på tre af byens rensningsanlæg.

At de svenske smittetal er steget er hidtil blevet knyttet til, at flere coronatestes. Men spildevandet lyver ikke. Det viser, at corona-niveauerne nu er svarer til forsommerens niveau. Fra slutningen af juli og et stykke ind i august - og dermed i ferietiden - lå tallene for coronasmitte i bund, når spildevandsprøver blev analyseret.

Afslørende afløbsvand

Seynep Cetecioglu Gurol fra KTH ser store gevinster ved at følge coronasmittens udbredelse ved hjælp af spildevandsprøver.

»De giver værdifuld information. Vi behøver kun at analysere en håndfuld prøver om ugen for at få viden om udviklingen. Sporene fra virussen kan forsvinde fra næse og svælg forholdsvis hurtigt, men den udsendes i afløbsvandet i længere tid«, konstaterer hun.

»Vi kan konstatere, at vi ser en meget tydelig forøgelse af antallet af coronasmittede i samfundet«, tilføjer hun.