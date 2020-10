Italien indfører landsdækkende påbud om mundbind udendørs

Italien indfører et landsdækkende påbud om at bære mundbind udendørs for at bremse spredningen med coronavirus, oplyser det italienske sundhedsministerium onsdag eftermiddag. Det sker efter et regeringsmøde, hvor coronakrisen har været på dagsordenen. Samtidig forlænges undtagelsestilstanden, der er indført i forbindelse med pandemien, til 31. januar.

Undtagelsestilstanden skulle oprindeligt have været ophævet i midten af oktober. Den giver landets centrale regering i Rom større beføjelser til at indføre nye restriktioner og bestemmelser uden om regionalt og lokalt bureaukrati.

Stigende antal smittede

Italien har den seneste tid registreret en stigende tendens i antallet af nye smittetilfælde. Der var onsdag registreret 330.263 smittetilfælde i landet ifølge Johns Hopkins Universitet i Baltimore.

Der er registreret 36.030 coronarelaterede dødsfald i Italien. Det er 59,6 dødsfald per 100.000 indbyggere. I Europa har lande som Belgien, Spanien og Storbritannien flere døde per 100.000 indbyggere end Italien.

I Europa var det først Italien, der lukkede ned for skoler, virksomheder og meget andet under den første bølge af smitteudbrud i februar og marts.

Der er på globalt plan 35.865.117 registrerede smittetilfælde. Antallet af coronarelaterede dødsfald er på 1.050.821 ifølge Johns Hopkins Universitet. USA, Indien og Brasilien er de lande i verden, der har flest coronarelaterede dødsfald. De tre lande har også næsten to milliarder indbyggere tilsammen.

