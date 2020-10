Finsk statsminister må overlade EU-opgave til svensk kollega efter coronasmitte derhjemme

Den finske statsminister, Sanna Marin, har forladt EU-topmødet i Bruxelles grundet risiko for coronasmitte.

Det oplyser den finske regering i en pressemeddelelse.

Sanna Marin var tidligere i denne uge til møde med det finske parlamentsmedlem Tom Packalén, der nu er testet positiv for coronavirus.

Sanna Marin vil rejse tilbage til Finland, hvor hun vil tage en coronatest og gå i karantæne.

Topfolk er i isolation

I stedet vil den svenske statsminister, Stefan Löfven, repræsentere Finland på topmødet, der slutter fredag.

Coronavirus har i det hele taget sat sit tydelige præg på topmødet.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, har slet ikke været til topmødet, da han er i selvisolation efter at have været tæt på en coronasmittet.

Torsdag forlod EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mødet, fordi en ansat på hendes kontor var smittet med coronavirus.

Hun har selv fået foretaget en test, der var negativ, men valgte af forsigtighedshensyn at forlade mødet.

Sanna Marin har ifølge nyhedsbureauet TT forud for mødet stillet spørgsmål ved, om man burde holde et fysisk møde i Bruxelles.

Samme melding kom statsminister Mette Frederiksen (S) med torsdag.

Hun begrundede det med de stigende smittetal, som ses i store dele af Europa, og at der ikke var lagt op til, at der skulle tages store beslutninger på topmødet.

Omvendt mener Stefan Löfven, at det har været nødvendigt for EU’s stats- og regeringschefer at mødes fysisk.

»Nogle møder skal man have fysisk, fordi man skal se hinanden og være i stand til at diskutere. Men så skal alle sikkerhedsforanstaltninger også være på plads«, siger han ifølge TT.

For at minimere risikoen for coronasmitte på EU-topmødet er der indført en række restriktioner.

Blandt andet må stats- og regeringscheferne ikke have så mange diplomater og embedsmænd med som normalt.

ritzau