Irerne må maksimalt bevæge sig fem kilometer hjemmefra

Irland vil indføre nogle af Europas strengeste coronarestriktioner efter en stigning i antallet af smittede.

Det meddeler myndighederne mandag aften.

Under de nye restriktioner lukker man ikke-essentielle butikker og begrænser pubber og restauranter til takeaway.

Derudover må indbyggere ikke rejse længere væk end fem kilometer hjemmefra.

Irland havde en af Europas hårdeste nedlukninger under den første stigning i antallet af smittede tilbage i foråret.

Landet har løbende strammet diverse restriktioner og tiltag i løbet af de seneste uger, mens smittetallet er steget.

Skoler lukkes ikke

I modsætning til under den første nedlukning vil skoler og en række brancher, der vurderes som afgørende, få lov at forblive åbne. Det gælder blandt andet byggeriet.

Premierminister Micheál Martin forklarer, at Irland er rykket til det højeste restriktionsniveau i landet, niveau 5.

»I forsøget på at holde virusset nede har vi allerede indført det, der sandsynligvis er Europas strengeste regime«, siger han.

»Regeringen vurderer, at der er en reel risiko for, at situationen kan blive meget alvorlig inden for de kommende uger«.

