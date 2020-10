Naturbrand nær Los Angeles tvinger tusindvis fra deres hjem

En naturbrand nær Los Angeles i Californien har mandag fået myndigheder til at beordre tusindvis af beboere evakueret.

Branden, der har fået navnet Silverado Fire, brød ud mandag morgen lokal tid i Irvine, der ligger cirka 60 kilometer sydøst for Los Angeles.

Efter fire timer havde flammerne bredt sig til et område på over 800 hektar. Det svarer til over otte kvadratkilometer.

Over 100.000 beboere er beordret evakueret, og to brandfolk er kommet alvorligt til skade, skriver nyhedsbureauet AP.

Kraftig vind i området gør det vanskeligt for brandslukningsfly at gå i luften og deltage i at bekæmpe branden.

Desuden har den kraftige vind fået forsyningsselskaber til at stoppe strømforsyningen til hundredtusindvis af boliger. Det sker for at undgå, at elledninger forårsager nye brande.

Det er ingen oplysninger om, hvordan branden er opstået.

USA’s nationale vejrtjeneste advarer om, at en kombination af lav luftfugtighed, tør vegetation og kraftige vindstød har skabt ’de mest farlige vejrforhold’ hidtil i år for naturbrande.

Ekstra høj risiko for naturbrande i år

På grund af de ideelle betingelser for at flammer kan sprede sig, vil området frem til mindst tirsdag aften være i farezone rød, der indikerer en høj risiko for skovbrande.

»Nye brande i amterne Los Angeles og Ventura vil sandsynligvis have en meget hurtig flammevækst og udvikle sig ukontrollabelt, oplyser vejrtjenesten og tilføjer, at det vil indebære en alvorlig trussel mod mennesker og bygninger«, skriver nyhedsbureauet AFP.

Risikoen for naturbrande i Californien og andre dele af det vestlige USA anses for at være ekstra høj dette efterår på grund af usædvanligt tørre forhold og sæsonbetonet kraftig vind.

Alene i Californien er områder på sammenlagt over fire millioner hektar brændt af de seneste måneder.

