Corona: Macron vil lukke Frankrig ned igen

Frankrig skal lukkes delvist ned igen. Fra fredag lukker barer og restauranter, mens skolerne stadig vil holde åbent.

Det meddelte den franske præsident Emmanuel Macron i en tv-tale onsdag aften for at forsøge at stoppe den tidebølge af coronasmittede, som truer kapaciteten på de franske hospitaler.

De nye restriktioner vil være gældende frem til 1. december og betyder, at franskmændene hovedsagelig skal blive i deres hjem. Kun nødvendige indkøb, lægehjælp og en daglig motionstime i det fri er tilladt. De må dog godt gå på arbejde, hvis deres arbejdsgiver siger, at det er umuligt for dem at arbejde hjemme. Til gengæld vil rejser mellem de forskellige regioner ikke længere være muligt i den nye nedlukningsperiode.