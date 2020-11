To storbyer med lavt smittetryk indfører rejseboble

Tomme lufthavne, manglende turister på gågaden og styrtdykkende aktier hos flyselskaberne afslører alt sammen, at rejsebranchen er hårdt ramt som følge af corona-epidemien.

Men et lavt smittetryk i Hong Kong og Singapore gør nu, at de to byer vil forsøge sig med en såkaldt ’rejseboble’, hvor man ville kunne flyve ind og ud mellem de to byer, uden at skulle gå i karantæne eller skulle fremvise en rejseplan.

Det gør de til dels for at støtte flybranchen, men også for at støtte handlen mellem de to asiatiske handelscentre, forklarer Singapores transportminister på et pressemøde.