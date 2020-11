Sverige skifter coronastrategi

I Sverige sænkes forsamlingsforbud ved offentlige arrangementer til otte personer i et forsøg på at bremse smittespredning.

Det siger statsminister Stefan Löfven på et virtuelt pressemøde.

Den skærpede forsamlingsforbud vil træde i kraft den 24. november. Forsamlingsforbuddet skal i første omgang vare i fire uger.

»Dette er et meget klart signal til enhver i vores land om, hvad der kommer til at gælde fremover. Gå ikke i gymnastiksalen, gå ikke på bibliotek og arranger ikke middag derhjemme«, siger Stefan Löfven.

Markant stigning i smittede og døde

Meldingen kommer, efter at Sverige de seneste uger har oplevet en markant stigning i smittetallene.

Også antallet af dødsfald blandt coronapatienter har været på himmelflugt de seneste uger.

Sverige har tidligere haft en strategi, hvor man i stedet for omfattende nedlukninger og forsamlingsforbud har stolet på generelle opfordringer om at holde afstand og sikre god hygiejne.

Den strategi alene er ifølge Stefan Löfven ikke længere gangbar.

»Vi kom langt med råd og anbefalinger i foråret, men nu overholdes de ikke længere i samme grad«.

»Nu er vi nødt til at indføre flere forbud og restriktioner for at knække kurven«, siger statsministeren.

»Vi lever i en prøvelsernes tid. Det kommer til at blive værre. Gør din pligt og tag ansvar for at stoppe smittespredningen«, siger den svenske statsminister.

Til et spørgsmål om det er på tide at bære mundbind, siger den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, at det kan komme på tale.

»Der er fortsat meget at opnå ved at holde social afstand. Vi er ikke der endnu, når det gælder mundbind«, siger Johan Carlson, som leder Folkhälsomyndigheten.

Hidtil har den øvre grænse for forsamlingsforbud været på mellem 50 og 300 mennesker alt efter hvilken type arrangement, der har været tale om.

Der blev dog for to uger siden indført skærpede anbefalinger i de tre svenske län Halland, Örebro og Jönköping.

ritzau