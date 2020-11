Orban bluffede ikke: Ungarn og Polen nedlægger veto og sender EU ud i krise

Han bluffer!«

Ungarns premierminister Viktor Orbán har længe, i forskellige tonefald, truet med at nedlægge veto mod EU’s syvårige budgetramme, hvis EU stod fast på, at det i fremtiden skal koste penge at overtræde unionens grundlæggende principper. Så ville han trække vetokortet og dermed også spænde ben for den store genopretningspakke, der skal puste liv i de europæiske økonomer efter coronakrisen.

Hver gang han har sagt det, har de øvrige EU-ledere, parlamentsmedlemmer, kommissærer og diplomater i nærmest ens tonefald sagt, at han bluffede.