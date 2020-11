USA trækker tusindvis af tropper ud af Mellemøsten

Pentagon meddeler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA trækker 2000 soldater hjem fra udstationering i Afghanistan.

Det skal ske, inden præsident Donald Trump går af i januar 2021.

Natos generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, siger i en udtalelse tidligere på dagen tirsdag, at prisen for at forlade Afghanistan hurtigt, »kan blive særdeles høj«.

Samtidig trækker USA også 500 soldater ud af Irak.

Trump annoncerede tilbage i oktober, at han ville trække alle USA’s tropper ud af Afghanistan inden jul.

Det forlød ellers, at det ville være stort set umuligt at trække alle USA’s tropper ud af Afghanistan. Og derfor var der da også mange, der troede, at præsidentens udmelding var en måde for ham at skifte fokus fra håndteringen af coronavirus på hjemmefronten.

Den tidligere flådeadmiral og øverstbefalende for Nato’s tropper James Stavridis udtalte torsdag til tyske Der Spiegel, at han var bekymret for, at Trump ville trække de amerikanske tropper tilbage utidigt.

»Jeg frygter, at Trump er blevet rådet til en hjemtagelse af alle amerikanske soldater i Afghanistan før jul«, siger James Stavridis.

Det vil med et slag ødelægge den smule, USA har opnået på to årtier i Afghanistan, og vil ikke kunne omgøres, mener han.

USA har indtil nu haft 4.500 tropper i Afghanistan, hvilket betyder, at USA’s samlede antal topper i Afghanistan reduceres til 2.500, inden Trump forlader Det Hvide Hus 20. januar 2021.

I Irak har amerikanerne 2.500 tropper, og her reduceres styrken så altså til 2.000.