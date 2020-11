Smitten stiger voldsomt i Sverige

Gennem de seneste fire uger er coronasmitten øget voldsomt, viser tal fra de svenske sundhedsmyndigheder, Folkhälsomyndigheten. Alene den seneste uge er smittetrykket steget i 20 af Sveriges 21 regioner og samlet er smittetrykket steget med 24 procent fra uge 45 til uge 46.

I uge 43 blev der konstateret ialt 9.154 nye smittetilfælde i Sverige, i den forgangne uge - uge 46 - blev 31.405 svenskere konstateret smittede.

Ifølge en opgørelse fra Folkhälsomyndigheten lå smittetrykket for fire uger siden på mellem 10 og 99 per 100.000 indbyggere i de fleste regioner. I den seneste uge var der ingen regioner med et smittetryk under 100 og i seks regioner - Örebro, Västerås, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Kronoberg og Gotland - var det over 350 per 100.000 indbyggere.