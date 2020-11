Sydkoreansk mand tvang kvinder ud i virtuelt slaveri og offentliggjorde så deres navne

Automatisk oplæsning

En sydkoreansk domstol har torsdag idømt en mand 40 års fængsel for at lede et netværk på internettet, hvor kvinder er blevet afpresset seksuelt.

Det skriver det sydkoreanske medie Yonhap ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 24-årige Cho Ju-bin blev fundet skyldig i at drive et onlinenetværk, der har afpresset mindst 74 kvinder – heriblandt 16 teenagere.

Ifølge myndighederne tvang netværket kvinderne ud i ’virtuelt slaveri’ ved at presse dem til at sende nedværdigende og i visse tilfælde voldelige seksuelle billeder af dem selv fra maj 2019 til februar 2020.

Billederne og videoerne blev siden delt på flere chatsider på nettet.

Cho Ju-bin blev dømt for at have forbrudt sig mod flere love ved at producere og offentliggøre pornografisk materiale og for at drive en kriminel organisation. Det skriver Yonhap.

Den tiltalte har på forskellige måder lokket og truet adskillige ofre til at producere pornografisk materiale, hvorefter han har distribueret det over lang tid til mange personer, lød det torsdag fra dommeren, skriver Yonhap.

Offentliggjorde ofrenes identiteter

Den 24–årige mand har især påført ofrene uoprettelige skader ved at offentliggøre deres identiteter, tilføjede dommeren.

Chos advokat har endnu ikke kommenteret sagen. Da Cho Ju-bin tilbage i marts blev anholdt af politiet, sagde han, at han ønskede at undskylde over for ofrene.

Sagen vakte ramaskrig i Sydkorea, da den først kom frem. Millioner af sydkoreanere underskrev efterfølgende flere underskriftsindsamlinger for at få myndighederne til at offentliggøre Chos identitet og få dem til at efterforske alle, der har set de ulovlige videoer.

Ifølge BBC har mindst 10.000 personer besøgt chatsiderne, hvor det ulovlige materiale er blevet delt.

Politiet i Sydkorea har oplyst, at mindst 124 mistænkte er blevet anholdt i sagen. Derudover er 18 operatører af forskellige chatsider og sociale medier blevet anholdt.

Ritzau