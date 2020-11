Belgien anklager iransk diplomat for afværget bombeplot i Paris

De belgiske myndigheder indleder fredag en retssag mod en iransk diplomat, som er anklaget for at have planlagt et bombeangreb mod iranske oppositionsgrupper i Paris. Sagen har forstærket spændingerne mellem EU-landene og Iran.

Retssagen har været imødeset med spænding og har krævet omfattende forberedelser. Ved det første retsmøde fredag nægter den tiltalte diplomat at vise sig i retssalen.

Assadollah Assadi, der tidligere var udstationeret ved Irans ambassade I Østrig, påberåber sig ifølge sin forsvarer diplomatisk immunitet. Det siger forsvareren, Dimitri de Beco, til journalister ved retsbygningen i Antwerpen.

Advokaten siger, at han vil repræsentere sin klient i retssagen, som er belastende for Iran og landets internationale aktiviteter.

Retssagen er indirekte rettet mod det iranske diplomati og det iranske udenrigsministerium. Den begynder på et tidspunkt, hvor der var håb om et tøbrud i forholdet mellem Vesten og styret i Teheran, efter at USA’s præsident, Donald Trump, trak Iran ud af den iranske atomaftale.

I juni 2018 sagde de belgiske myndigheder, at de havde forhindret et forsøg på at smugle sprængstoffer til Frankrig. Sprængstofferne skulle ifølge de belgiske myndigheder anvendes mod en af Irans eksilgrupper.

Frankrigs regering beskyldte efterfølgende Irans efterretningstjeneste for at stå bag operationen, hvilket blev vredt afvist i Teheran.

Risikerer livsvarigt fængsel

Den 48-årige iranske diplomat, Assadollah Assadi, risikerer livsvarigt fængsel, hvis han findes skyldig.

Målet for bomben var ifølge anklagemyndigheden Det Nationale Modstandsråd i Iran, NCRI, som havde organiseret et demonstrationsmøde i Villepinte uden for Paris den 30. juni 2018.

Flere prominente personer skulle deltage i mødet – deriblandt Trumps advokat Rudy Giuliani. Men kort før begivenheden pågreb belgisk politi et belgisk-iransk par med sprængstoffer og en detonator på vej til Paris i bil fra Antwerpen.

»Det er svært at forestille sig den katastrofe, som dermed blev forhindret«, siger advokat Georges-Henri Beauthier, som repræsenterer de iranske oppositionsfolk I NCRI.

Udover den iranske diplomat sidder det anholdte par fra bilen og en 57-årig mand, Mehrdad Arefani, på anklagebænken. De er alle tiltalt for medvirken til et planlagt terrorangreb.





Ritzau