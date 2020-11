Eritreas hovedstad er ramt af flere raketter

Eritreas hovedstad, Asmara, blev sent lørdag aften lokal tid ramt af seks eksplosioner, oplyser det amerikanske udenrigsministerium på Twitter søndag morgen dansk tid.

To diplomater i den etiopiske hovedstad, Addis Ababa, siger til nyhedsbureauet AFP, at flere raketter tilsyneladende har ramt Asmaras lufthavn og militære anlæg i Eritrea. Raketangrebet kom nogle timer efter, at Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, erklærede den militære indsats i Tigray-regionen overstået, oplyser diplomater til AFP.

Styrker fra den nordlige Tigray-region i Etiopien har tidligere sendt raketter mod Eritrea. Oprørsgruppen TPLF kæmper mod etiopiske styrker i regionen, der grænser op til Eritrea.

USA’s udenrigsministerium opfordrer amerikanske borgere i området til at »forblive opmærksomme på den igangværende konflikt i Tigray-regionen i Etiopien«.

Det er søndag morgen dansk tid fortsat uvist, hvilke områder i hovedstaden Asmara der er ramt. Internettet og telefonforbindelsen har været lagt ned i Tigray siden konflikten brød ud, og adgangen til regionen kontrolleres tæt. Derfor er det svært at få bekræftet oplysninger fra begge sider.

Ingen har taget ansvar for angrebet

Premierminister Abiy Ahmed fortalte lørdag, at landets styrker havde taget kontrol med hovedstaden i Tigray, Mekelle, efter få timers kamp. Tigray People’s Liberation Front (TPLF), et tidligere politisk parti, som nu er en oprørsgruppe, der kæmper mod den etiopiske regering, oplyste samtidig, at det trak sig fra Mekelle. TPLF anser Eritrea, der har en nær relation til Abiy Ahmed, som en fjende. Gruppen har dog ikke taget skylden for angrebet lørdag aften – kun det første af foreløbig tre raketangreb, der skete for to uger siden.

Da Abiy Ahmed kom til magten i Etiopien i 2018, skruede han op for de demokratiske reformer i landet. Han lovede blandt andet, at Etiopien ville holde frie og fair valg. Men TPLF mener, at han vil centralisere kontrollen på bekostning af Etiopiens ti regioner. Det har premierministeren afvist. Han udskød i år valget som følge af coronapandemien, men TPLF mener, at det er et bevidst magtgreb fra premierministeren. I stedet afholdt TPLF sit eget regionale valg i september og annoncerede, at partiet ikke længere anerkendte den føderale regering.

