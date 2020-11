Tilsyn vil stille 13 til ansvar for dødelig tur til vulkanø

New Zealands arbejdstilsyn har lagt sag an mod 10 organisationer og 3 personer efter et vulkanudbrud på White Island sidste år, som dræbte 22 mennesker. 47 mennesker var på White Island – som også er kendt under navnet Whakaari blandt New Zealands oprindelige folk – da en vulkan 9. december 2019 overraskende gik i udbrud. Ud over at 22 blev dræbt, fik mange også svære kvæstelser. Størstedelen af dem var turister fra Australien, USA og Malaysia, som var med på et krydstogtskib på tur i New Zealand.

Den primære myndighed, der tager sig af arbejdsulykker i New Zealand, hedder Worksafe. Den har fundet, at i alt 13 parter ikke har levet op til deres sundheds- og sikkerhedsansvar ved at tage turisterne med til White Island.

»Dette var en uventet begivenhed. Men det betyder ikke, at det ikke var til at forudsige, og rejsearrangører har pligt til at beskytte dem, der er i deres varetægt«, siger direktør for Worksafe Phil Parkes.

Risikerer millionbøder

Det er ikke oplyst, hvem de 10 organisationer og 3 personer er, i tilfælde af at der kommer et navneforbud i sagen. De første står til at møde i retten 15. december. De 10 organisationer, som er under anklage, kan maksimalt ende med en bøde på 6,6 millioner danske kroner hver.

Tilsynet oplyser videre, at de tre personer, som der er rejst sager imod, er ledere eller individer, der skulle have udvist større påpasselighed for at sikre, at selskabet levede op til sit sikkerheds- og sundhedsmæssige ansvar. De kan ende med at skulle betale bøder på op til 1,86 millioner kroner hver.

Tilsynet har ikke undersøgt redningsmissionen efter udbruddet, da den del er genstand for en anden undersøgelse. Allerede i tiden omkring udbruddet blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorfor folk havde fået lov til at tage til øen, da der angiveligt var forhøjet risiko for et udbrud netop på det tidspunkt.

ritzau